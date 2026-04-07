Axios: Трамп может отложить атаку на иранскую гражданскую инфраструктуру
В случае достижения прогресса в рамках сделки Ирана и США американский президент Дональд Трамп может повременить с нанесением ударов по гражданской инфраструктуре и энергетическим объектам Исламской Республики. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
«Если президент увидит, что имеется прогресс в достижении сделки, он, возможно, отложит [нанесение ударов]», – отмечается в публикации.
При этом, отмечая возможность отсрочки, собеседник портала все же скептически подошел к этому вопросу, подчеркнули авторы материала.
Трамп заявлял, что американские военные способны уничтожить Иран за одну ночь и это может случиться уже 7 апреля. До этого он уже угрожал Исламской Республике мощными ударами, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. Президент США говорил, что атакованы будут электростанции и мосты.
Иранский дипломатический источник говорил «Ведомостям», что Тегеран не ведет переговоров с Вашингтоном с целью открытия Ормузского пролива и готов отразить потенциальную наземную американскую атаку на своей территории.