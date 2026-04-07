Axios: Трамп может отложить атаку на иранскую гражданскую инфраструктуру

Трамп заявлял, что американские военные способны уничтожить Иран за одну ночь и это может случиться уже 7 апреля. До этого он уже угрожал Исламской Республике мощными ударами, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. Президент США говорил, что атакованы будут электростанции и мосты.