Axios: Пентагон проведет брифинг для Трампа по вопросу новых атак на Иран
Глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер проведет брифинг для американского лидера Дональда Трампа. Президенту 30 апреля доложат о потенциальных сценариях возобновления ударов по Ирану, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
«Этот брифинг указывает на то, что Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления масштабных боевых операций либо для того, чтобы выйти из сложившегося в переговорном процессе тупика, либо для нанесения окончательного удара перед завершением войны», – считает издание.
По словам собеседников портала, план Пентагона подразумевает «короткую и мощную» волну атак по территории исламской республики. Затем Вашингтон хочет оказать давление на иранские власти и вернуть их к переговорам с большей гибкостью.
Кроме того, президент получит сценарий возобновления военного конфликта с частичным захватом Ормузского пролива для продолжения торгового судоходства. Axios отмечает, что этот вариант может «включать в себя задействование наземных сил». В материале также указан вариант с применением сил спецназа, чтобы захватить запасы обогащенного урана страны.
30 апреля The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Белый дом обратился к другим странам с просьбой присоединиться к новой международной коалиции, которая позволит судам проходить через Ормузский пролив. Во внутренней телеграмме госдепартамента, разосланной 28 апреля посольствам США, изложена инициатива «Концепция свободы судоходства». Страны, которые войдут в объединение, будут обмениваться данными, координировать дипломатические усилия и обеспечивать соблюдение санкций.
29 апреля газета писала, что Трамп поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана. По данным издания, речь о «рискованной попытке заставить Тегеран капитулировать в ядерном вопросе».