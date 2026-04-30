США намерены сформировать новую коалицию по Ормузскому проливу
Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к другим странам с просьбой присоединиться к новой международной коалиции, которая позволит судам проходить через Ормузский пролив. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Во внутренней телеграмме госдепартамента, разосланной 28 апреля посольствам США, изложена инициатива «Концепция свободы судоходства». В документе дипломатов США призвали оказывать давление на иностранные правительства, чтобы те присоединились к инициативе. Возглавляемая США коалиция, согласно телеграмме, будет обмениваться данными, координировать дипломатические усилия и обеспечивать соблюдение санкций.
29 апреля Press TV сообщал, что Иран готов применить «практические и беспрецедентные» военные меры, если США продолжат морскую блокаду в Ормузском проливе. Тогда же WSJ писала, что глава Белого дома поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана. По данным издания, речь о «рискованной попытке заставить Тегеран капитулировать в ядерном вопросе».
Трамп заявил в интервью Axios, что США намерены сохранять морскую блокаду Ирана, пока Тегеран не согласится на сделку, учитывающую требования Вашингтона по ядерной программе.