WSJ: США разрабатывают дешевые способы борьбы с дронами вместо дорогих ракет
Американская армия разрабатывает новые подходы к борьбе с беспилотниками, стремясь снизить затраты по сравнению с применением дорогостоящих ракетных систем. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, часть новых решений все еще остается дорогостоящей, однако они существенно дешевле, чем ракеты «воздух-воздух», стоимость которых может достигать около $1 млн за единицу. В качестве базовой концепции рассматривается использование комбинированных мобильных комплексов, размещенных на автомобилях JLTV, один из которых оснащен радаром, а второй – зенитным вооружением, включая систему «Стингер». Также машины оборудуются пушечным вооружением, пулеметами и средствами радиоэлектронной борьбы, что позволяет выбирать наиболее экономичный способ поражения цели.
Самым дешевым вариантом уничтожения дронов, по оценке WSJ, может стать применение 30-мм снарядов с неконтактными взрывателями. При расходе нескольких таких боеприпасов на одну цель стоимость поражения оценивается примерно в $11 250. При этом более сложные средства остаются значительно дороже: перехватчик «Койот» оценивается в $100 000–$125 000, а ракета «Стингер» – примерно в $430 000.
По данным портала Iran War Cost Tracker за 19 мая, США потратили более $85 млрд на военную операцию в Иране за 79 дней боевых действий. Как утверждает ресурс, расчеты основаны на брифинге Пентагона для конгресса США, состоявшемся 10 марта. Тогда американское военное ведомство заявило, что за первые шесть дней конфликта на Ближнем Востоке Вашингтон израсходовал $11,3 млрд и в дальнейшем планирует тратить еще по $1 млрд ежедневно.
7 апреля издание FT писала, что США потратили на войну с Ираном около $30 млрд. Оценки варьируются от $22,3 млрд до $31 млрд, сообщала старший научный сотрудник Американского института предпринимательства (AEI) Элейн Маккаскер.