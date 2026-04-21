Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

США планируют ускорить производство оружия

США планируют ускорить производство оружия в стране, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC.

«Нам нужно набрать скорость», – сказал он в контексте выпуска вооружения.

Трамп рассказал, что оборонная компания Raytheon уже строит пять заводов. Он в очередной раз назвал американские ракеты и ЗРК лучшими в мире.

В ходе интервью он также заявил, что смог бы быстро привести США к победе во вьетнамской войне, если бы занимал тогда пост главы государства.

3 марта Трамп в соцсети TruthSocial заявил, что США обладают безграничным запасом вооружений, благодаря чему могут вести войны «вечно». Глава Белого дома отметил, что уже восстановил вооруженные силы в рамках своего первого президентского срока и продолжает делать это сейчас.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте