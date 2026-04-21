США планируют ускорить производство оружия
США планируют ускорить производство оружия в стране, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC.
«Нам нужно набрать скорость», – сказал он в контексте выпуска вооружения.
Трамп рассказал, что оборонная компания Raytheon уже строит пять заводов. Он в очередной раз назвал американские ракеты и ЗРК лучшими в мире.
В ходе интервью он также заявил, что смог бы быстро привести США к победе во вьетнамской войне, если бы занимал тогда пост главы государства.
3 марта Трамп в соцсети TruthSocial заявил, что США обладают безграничным запасом вооружений, благодаря чему могут вести войны «вечно». Глава Белого дома отметил, что уже восстановил вооруженные силы в рамках своего первого президентского срока и продолжает делать это сейчас.