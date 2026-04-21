Трамп заявил, что «очень быстро» выиграл бы войну во Вьетнаме
Президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы быстро привести США к победе во вьетнамской войне, если бы занимал тогда пост главы государства. Об этом он заявил в интервью программе Squawk Box на CNBC.
«Я только что посмотрел на небольшой список: Первая мировая война – четыре года и три месяца. Вторая мировая – шесть лет. Корейская война – три года. Вьетнам – 19 лет. Ирак – восемь лет – а я [в Иране] уже пять месяцев», – сказал он.
«Я бы выиграл войну во Вьетнаме очень быстро. Я бы выиграл, если бы был президентом», – добавил он.
В сентябре 2025 г. Трамп заявил, что сам разрешил семь конфликтов, поскольку ООН даже не пыталась помочь. «Всего за семь месяцев я завершил семь бесконечных войн. Говорили, что их невозможно закончить. Некоторые длились 31 год. Две из них – по 31 году, одна – 36 лет, одна – 28 лет. Я положил конец семи войнам, и во всех случаях они были ожесточенными, с тысячами жертв. Это включает Камбоджу и Таиланд, Косово и Сербию, Конго и Руанду, жестокую войну между Пакистаном и Индией, Израилем и Ираном, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном», – сказал он.