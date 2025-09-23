Газета
Главная / Политика /

Трамп заявил, что разрешил семь конфликтов вместо ООН

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что сам разрешил семь конфликтов, поскольку ООН даже не пыталась помочь. Об этом он сказал в своей речи на юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации.

«Всего за семь месяцев я завершил семь бесконечных войн. Говорили, что их невозможно закончить. Некоторые длились 31 год. Две из них – по 31 году, одна – 36 лет, одна – 28 лет. Я положил конец семи войнам, и во всех случаях они были ожесточенными, с тысячами жертв. Это включает Камбоджу и Таиланд, Косово и Сербию, Конго и Руанду, жестокую войну между Пакистаном и Индией, Израилем и Ираном, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном», – сказал он.

Трамп обвинил ООН, что она не приложила никаких усилий для урегулирования этих конфликтов.

«Жаль, что мне пришлось делать это вместо Организации Объединенных Наций, и, к сожалению, в каждом случае ООН даже не пыталась помочь, – сказал он. – Я завершил семь войн, вел переговоры с лидерами всех этих стран и ни разу не получил звонка от ООН с предложением помочь завершить сделки».

Трамп пошутил, что единственное, что он получил от ООН, – это «эскалатор, который на подъеме остановился посередине». Это случилось, когда он направлялся в зал для выступления. «Если бы первая леди была не в отличной форме, она бы упала, но она в прекрасной форме, – добавил он. – Мы оба в хорошей форме. Мы оба устояли».

Он также отметил, что телесуфлер не работал в начале его выступления. «Вот все, что я получил от ООН: сломанный эскалатор и сломанный телесуфлер», – сказал он.

