Турпоток из России во Вьетнам за 10 месяцев превысил 1,2 млн человек
Количество российских туристов, посетивших Вьетнам за первые десять месяцев 2026 г., превысило 1,2 млн человек. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с первым вице-премьером Вьетнама Фам Зя Туком в Шэньчжэне.
По его словам, в прошлом году российский турпоток во Вьетнам удвоился и достиг 700 000 человек. При этом растет и число вьетнамских туристов в России: в 2025 г. прирост составил 36%, а за девять месяцев 2026 г. – 6%.
Чернышенко отметил расширение авиасообщения между странами. Квоту на перелеты увеличили более чем втрое, появились рейсы из Дананга в Казань и из «Шереметьево» на Фукуок. Сейчас российские авиакомпании выполняют 39 рейсов по 11 маршрутам, вьетнамские – 31 рейс по 13 маршрутам.
Вице-премьер также напомнил, что с октября 2026 г. для граждан Вьетнама действует безвизовый режим с возможностью пребывания в России до 30 дней. По его мнению, это должно способствовать дальнейшему росту туристического обмена.
12 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о безвизовом режиме для граждан Вьетнама. Вьетнамцы смогут свободно совершать туристические поездки в Россию на 30 дней. Указ вступил в силу с 15 октября. Срок его действия составляет один год. Россияне могут въезжать во Вьетнам без визы на срок до 45 дней. Для пребывания до 90 дней необходимо оформить электронную визу (e-Visa).
В конце сентября в Минтрансе России сообщили, что РФ и Вьетнам договорились расширить возможности для авиаперевозчиков двух стран. По итогам переговоров авиационных властей в Ханое стороны подписали меморандум, который позволяет выполнять до 105 рейсов в неделю каждой из сторон.
9 сентября Путин по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом отметил популярность страны у российских туристов. В 2025 г. вьетнамские курорты посетили почти 700 000 россиян, а в первой половине 2026 г. их число превысило 800 000 человек.