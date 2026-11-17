Госдума единогласно одобрила проект о популяризации многодетных семей в рекламе
Государственная дума единогласно приняла в первом чтении законопроект, направленный на формирование позитивного образа многодетной семьи в коммерческой и социальной рекламе, передает корреспондент «Ведомостей».
Документ предусматривает право объединений рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей, в том числе саморегулируемых организаций, устанавливать обязательные для своих членов правила использования семейных образов в рекламных материалах.
Согласно инициативе, такие правила будут определять условия и порядок демонстрации благополучной семьи как минимум с тремя детьми, если в рекламе используется образ семьи с ребенком. Аналогичные положения предлагается распространить и на создателей социальной рекламы.
Предполагается, что новые нормы вступят в силу 1 марта 2027 г.
Законопроект был внесен правительством 7 октября. Изменения предлагается внести в ст. 5 и 10 закона «О рекламе». Они затрагивают случаи закупок рекламы госорганами, органами местного самоуправления, муниципальными органами и юрлицами, являющимися заказчиками по 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере госзакупок».
2 октября «Ведомости» писали, что весной этого года ключевое объединение игроков рекламного рынка – Ассоциация коммуникационных агентств России – подписало меморандум о продвижении традиционных ценностей в рекламных конкурсах и фестивалях.