Лавров призвал немедленно отменить ограничения прав русскоязычных на Украине
Ограничения прав русскоязычных жителей Украины необходимо отменить незамедлительно, не превращая этот вопрос в предмет торга при урегулировании конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ИС «Вести».
По словам главы МИДа, восстановление прав русскоязычного населения не должно зависеть от переговоров по другим вопросам. Министр настаивает на отмене соответствующих ограничений без дополнительных условий.
29 октября уполномоченная по защите государственного языка Украины Елена Ивановская сообщила о подготовке поправок, предусматривающих расширение запрета на русскоязычную культурную продукцию в публичном пространстве. Предлагаемые изменения должны распространить ограничения на контент независимо от гражданства исполнителя.
15 ноября Лавров заявил, что цели спецоперации, сформулированные президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 г., остаются неизменными. По его словам, дальнейшая переговорная линия Москвы будет направлена на их достижение.
17 ноября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что сроки и место следующего раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины пока не определены. Предыдущая встреча сторон прошла 10–11 ноября в Абу-Даби.