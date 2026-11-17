Армия России взяла Заливное в Запорожской области
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Заливное в Запорожской области. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.
Село было освобождено благодаря усилиям подразделений группировки войск «Восток».
16 ноября российские военные нанесли удары по логистическим центрам, объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, которые задействованы в интересах ВСУ. В населенном пункте Новые Петровцы Киевской области российские военные поразили склад, на котором хранились БПЛА и комплектующие к ним. В районе железнодорожной станции Днепропетровск был поражен локомотив. В порту Николаев ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры.
В ночь на 15 ноября армия России поразила электроподстанцию в населенном пункте Великие Межиричи Ровенской области, которая обеспечивала работу логистических центров.
11 ноября ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Воскресенка в Запорожской области и Шиловка в ДНР. Воскресенку взяли благодаря усилиям подразделений группировки войск «Восток», над Шиловкой контроль установили подразделения группировки войск «Центр».