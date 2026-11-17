16 ноября российские военные нанесли удары по логистическим центрам, объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, которые задействованы в интересах ВСУ. В населенном пункте Новые Петровцы Киевской области российские военные поразили склад, на котором хранились БПЛА и комплектующие к ним. В районе железнодорожной станции Днепропетровск был поражен локомотив. В порту Николаев ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры.