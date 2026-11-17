Ингредиенты для селедки под шубой за год подорожали на 7%
За год стоимость составляющих салата «сельдь под шубой» по классическому рецепту в среднем выросла на 7%. Такие данные получил «Чек индекс», сравнивая медианные цены продуктов за 1–14 ноября 2025 и 2026 гг.
В этом году на салат придется потратить около 317 руб. Главный ингредиент – 350 г соленой сельди – подорожал до 117 руб. (+7%). В 37 руб. (+7%) выйдут 400 г картофеля, в 19 руб. (+7%) – 350 г свеклы, в 17 руб. (+6%) – 200 г моркови. Два куриных яйца обойдутся в 39 руб. (+5%), 100 г репчатого лука – в 19 руб. (+3%), 300 г майонеза – в 69 руб. (+8%).
Для сравнения в «Чек индексе» привели цену салата «Оливье». Так, 500 г картофеля, 200 г моркови, пять куриных яиц, 300 г вареной колбасы, 100 г репчатого лука, 400 г консервированного зеленого горошка, 400 г маринованных огурцов, 200 г майонеза, 50 г укропа или петрушки сегодня выйдут в 609 руб.
29 сентября аналитический центр Рыбного союза рассчитал, что средняя стоимость порции салата «сельдь под шубой» на четырех человек на основе розничных цен, по данным Росстата, составит 221 руб. По их данным, за год классическое блюдо подорожало на 4%.
11 ноября Центробанк сообщал, что годовая инфляция в России в октябре, по оценке на основе недельных данных, сложилась вблизи 7%. По данным регулятора, текущий рост цен с поправкой на сезонность в III квартале 2026 г. в среднем составил 8% в пересчете на год после 4,8% во II квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 6,2% с 4,5%.