В этом году на салат придется потратить около 317 руб. Главный ингредиент – 350 г соленой сельди – подорожал до 117 руб. (+7%). В 37 руб. (+7%) выйдут 400 г картофеля, в 19 руб. (+7%) – 350 г свеклы, в 17 руб. (+6%) – 200 г моркови. Два куриных яйца обойдутся в 39 руб. (+5%), 100 г репчатого лука – в 19 руб. (+3%), 300 г майонеза – в 69 руб. (+8%).