В России запустили индекс «сельди под шубой»

18 сентября вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что вылов водных биоресурсов в России по итогам 2026 г. ожидается Росрыболовством на уровне, сопоставимом с показателем 2025 г. В числе причин отсутствия положительной динамики прежде всего природный фактор. С начала года добыча водных биоресурсов в РФ составила 3,5 млн т. Потребности внутреннего рынка, а также экспортные обязательства будут полностью закрыты, но отрасль должна продолжать наращивать объемы производства, подчеркнул вице-премьер.