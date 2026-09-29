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Главная / Бизнес /

В России запустили индекс «сельди под шубой»

Наталья Захарова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Средняя стоимость порции салата «сельдь под шубой» на четырех человек на основе розничных цен по данным Росстата составит 221 руб. За год классическое блюдо подорожало на 4%. Такую стоимость рассчитал аналитический центр Рыбного союза в рамках своего нового индекса «сельди под шубой».

В расчет входят соленое филе сельди, свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез. Больше всего к августу 2025 г. подорожали овощи – от 9 до 26%. Цены на куриные яйца выросли на 14%, на майонез – на 6%. При этом сама сельдь в цене не изменилась.

К августу этого года индекс «сельди под шубой» снизился на 2% благодаря сезонному фактору. Овощи подешевели на 9–19%. Стоимость майонеза выросла на 1%, а филе сельди и яйца сохранили прежний уровень цен.

На оптовом рынке цены на сельдь разделились в зависимости от вида рыбы. Тихоокеанская подешевела на 2% за месяц и на 14% за год. Атлантическая сельдь за месяц прибавила в цене 9%, но в годовом выражении подешевела на 12%.

18 сентября вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что вылов водных биоресурсов в России по итогам 2026 г. ожидается Росрыболовством на уровне, сопоставимом с показателем 2025 г. В числе причин отсутствия положительной динамики прежде всего природный фактор. С начала года добыча водных биоресурсов в РФ составила 3,5 млн т. Потребности внутреннего рынка, а также экспортные обязательства будут полностью закрыты, но отрасль должна продолжать наращивать объемы производства, подчеркнул вице-премьер.

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