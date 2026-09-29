В России запустили индекс «сельди под шубой»
Средняя стоимость порции салата «сельдь под шубой» на четырех человек на основе розничных цен по данным Росстата составит 221 руб. За год классическое блюдо подорожало на 4%. Такую стоимость рассчитал аналитический центр Рыбного союза в рамках своего нового индекса «сельди под шубой».
В расчет входят соленое филе сельди, свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез. Больше всего к августу 2025 г. подорожали овощи – от 9 до 26%. Цены на куриные яйца выросли на 14%, на майонез – на 6%. При этом сама сельдь в цене не изменилась.
К августу этого года индекс «сельди под шубой» снизился на 2% благодаря сезонному фактору. Овощи подешевели на 9–19%. Стоимость майонеза выросла на 1%, а филе сельди и яйца сохранили прежний уровень цен.
На оптовом рынке цены на сельдь разделились в зависимости от вида рыбы. Тихоокеанская подешевела на 2% за месяц и на 14% за год. Атлантическая сельдь за месяц прибавила в цене 9%, но в годовом выражении подешевела на 12%.
18 сентября вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что вылов водных биоресурсов в России по итогам 2026 г. ожидается Росрыболовством на уровне, сопоставимом с показателем 2025 г. В числе причин отсутствия положительной динамики прежде всего природный фактор. С начала года добыча водных биоресурсов в РФ составила 3,5 млн т. Потребности внутреннего рынка, а также экспортные обязательства будут полностью закрыты, но отрасль должна продолжать наращивать объемы производства, подчеркнул вице-премьер.