Россия сохранит объем добычи рыбы в 2026 году

Отдельная задача – развитие аквакультуры. В 2025 г. ее производство составило порядка 400 000 т, но последние несколько лет показатель серьезно не менялся. Такая ситуация требует перехода к интенсивной модели работы, в том числе по увеличению обеспеченности посадочным материалом (в том числе по лососевым) и кормами. Сейчас в стране действует около 30 заводов по их производству, и еще около 20 должны появиться к 2030 г. Такой совокупный объем мощностей обеспечит 90% потребности РФ в рыбных кормах, оценил вице-премьер.