Россия сохранит объем добычи рыбы в 2026 году

Россия сохранит объем добычи рыбы в 2026 годуИз-за роста влияния природных факторов отраслевой науке надо улучшать точность прогнозов, заявил Дмитрий Патрушев
Вылов водных биоресурсов в России по итогам 2026 г. ожидается Росрыболовством на уровне, сопоставимом с показателем 2025 г. В числе причин отсутствия положительной динамики прежде всего природный фактор, сообщил в ходе Международного рыбопромышленного форума вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
В частности, ниже ожиданий прошла лососевая путина. Кроме того, второй год подряд меняется видовой состав добываемых водных биоресурсов: например, в 2026 г. ниже прогнозов оказались подходы сардины иваси, но при этом растет объем добычи сельди. В 2025 г. общий вылов всех водных биоресурсов составлял 4,7 млн т, в 2024 г. был выше, 4,9 млн т.
С начала года добыча водных биоресурсов в РФ составила 3,5 млн т. Потребности внутреннего рынка, а также экспортные обязательства будут полностью закрыты, но отрасль должна продолжать наращивать объемы производства, подчеркнул вице-премьер. По его словам, успех добычи во многом зависит от точности и эффективности научной работы и поэтому в такой ситуации необходимо сосредоточиться на большей точности прогнозов.
«Повлиять на природные факторы нельзя. Тем не менее мы должны адаптировать флот и орудия лова под меняющиеся условия. Помимо этого следует продолжать развитие оперативного планирования и промысловой разведки», – подчеркнул Патрушев. Он напомнил, что правительство ежегодно выделяет на исследования значительное финансирование (за 5 лет – 33,5 млрд руб.) и сейчас для нового качественного рывка рыбохозяйственного комплекса есть все основания. Заложен серьезный фундамент в виде научной и законодательной базы, растут темпы обновления производственных мощностей: в рамках программы инвестквот сдано 58 судов, в процессе строительства – еще 64.
Отдельная задача – развитие аквакультуры. В 2025 г. ее производство составило порядка 400 000 т, но последние несколько лет показатель серьезно не менялся. Такая ситуация требует перехода к интенсивной модели работы, в том числе по увеличению обеспеченности посадочным материалом (в том числе по лососевым) и кормами. Сейчас в стране действует около 30 заводов по их производству, и еще около 20 должны появиться к 2030 г. Такой совокупный объем мощностей обеспечит 90% потребности РФ в рыбных кормах, оценил вице-премьер.
Добавленная стоимость экспорта
Он отметил и значение выпуска продукции глубокой переработки, на которую сейчас приходится треть всего выпуска отечественной рыбной продукции. В том числе это и один из ключевых механизмов для увеличения экспортного потенциала отрасли. В 2025 г. поставки за рубеж рыбы и морепродуктов составили около 2 млн т, а с начала 2026 г. – более 1,5 млн т.
«Хочется надеяться, что по итогам года объем поставок превысит прошлогодний уровень. Ведь нашу рыбную продукцию любят и ценят покупатели более чем в ста странах», – сказал Патрушев.
Россия является крупнейшим в мире экспортером мороженой рыбы и крабов, сообщил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. Основными покупателями российской рыбы и морепродуктов являются Китай, Южная Корея, Нидерланды, Беларусь и Япония. Он также напомнил, что в результате переориентации экспорта после введения санкций со стороны стран Запада ключевыми рынками для России стали страны Азии и в первую очередь Китай. По данным «Агроэкспорта», за первое полугодие текущего года экспорт российской рыбы и морепродуктов вырос на 27% в стоимостном выражении. Абсолютные показатели Ильюшин не привел.
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в своем выступлении сказал, что неоднородные изменения в ресурсной базе требуют от отрасли оперативного реагирования на промысловые изменения. С другой стороны, происходит трансформация модели производства – от простого вылова к созданию продукции с высокой добавленной стоимостью уже на этапе промысла. Здесь необходима развитая береговая инфраструктура: современные перерабатывающие заводы, порты, холодильные мощности и транспорт.
Поэтому сейчас перед рыбохозяйственным комплексом стоит несколько задач. Прежде всего важно стабильно обеспечивать и развивать внутренний рынок, включая работу над увеличением потребления рыбной продукции, создание региональных брендов и обеспечение школьного питания. Для ее доступности нужно налаживать эффективную логистику, для роста экспортных продаж – увеличивать долю переработки с высокой добавленной стоимостью, развивать научное и торговое сотрудничество.