Росрыболовство исключило дефицит красной икры

Как пояснило ведомство, оптовые цены на лососевую продукцию зависят сразу от нескольких факторов. Среди них – сезонность, объем вылова, доставка рыбы из районов промысла, расходы на добычу и переработку, инфляция и уровень спроса. По данным Росрыболовства, с начала года в России добыто более 92 000 т тихоокеанских лососей.