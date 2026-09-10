Росрыболовство исключило дефицит красной икры
Причин для дефицита красной рыбы и икры на российском рынке нет, а введение ограничений на экспорт этой продукции сейчас не планируется. Об этом Росрыболовство сообщило ТАСС.
Как пояснило ведомство, оптовые цены на лососевую продукцию зависят сразу от нескольких факторов. Среди них – сезонность, объем вылова, доставка рыбы из районов промысла, расходы на добычу и переработку, инфляция и уровень спроса. По данным Росрыболовства, с начала года в России добыто более 92 000 т тихоокеанских лососей.
Ведомство отметило, что объемы вылова во многом связаны с особенностями лососевой путины. Подход рыбы меняется циклично и зависит от природных условий, включая климатические процессы во всем ареале обитания. Кроме того, общий вылов водных биоресурсов российскими предприятиями на 6 сентября 2026 г. достиг 3,414 млн т. Это примерно соответствует показателю за аналогичный период прошлого года.
13 августа Росстандарт обновил ГОСТы на красную икру, чтобы усилить контроль качества и бороться с подделками. Один из обновленных ГОСТов определяет требования к лососевой зернистой икре, поставляемой в упаковке для последующей расфасовки. Для икры первого сорта предусмотрен контроль отстоя после разморозки – это поможет выявить нарушения при посоле.