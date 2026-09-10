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Главная / Бизнес /

Росрыболовство исключило дефицит красной икры

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Причин для дефицита красной рыбы и икры на российском рынке нет, а введение ограничений на экспорт этой продукции сейчас не планируется. Об этом Росрыболовство сообщило ТАСС.

Как пояснило ведомство, оптовые цены на лососевую продукцию зависят сразу от нескольких факторов. Среди них – сезонность, объем вылова, доставка рыбы из районов промысла, расходы на добычу и переработку, инфляция и уровень спроса. По данным Росрыболовства, с начала года в России добыто более 92 000 т тихоокеанских лососей.

Ведомство отметило, что объемы вылова во многом связаны с особенностями лососевой путины. Подход рыбы меняется циклично и зависит от природных условий, включая климатические процессы во всем ареале обитания. Кроме того, общий вылов водных биоресурсов российскими предприятиями на 6 сентября 2026 г. достиг 3,414 млн т. Это примерно соответствует показателю за аналогичный период прошлого года.

13 августа Росстандарт обновил ГОСТы на красную икру, чтобы усилить контроль качества и бороться с подделками. Один из обновленных ГОСТов определяет требования к лососевой зернистой икре, поставляемой в упаковке для последующей расфасовки. Для икры первого сорта предусмотрен контроль отстоя после разморозки – это поможет выявить нарушения при посоле. 

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