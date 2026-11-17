Чего ждут иностранные СМИ от саммита лидеров России, Китая и СШАПредстоящую встречу сравнивают с Ялтинской конференцией 1945 г., но не ждут от нее подобных результатов
19 ноября в ходе саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне состоится трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, сейчас ведется проработка повестки и текста совместного заявления лидеров. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков сообщил, что часть трехсторонней встречи будет публичной.
«Ведомости» собрали ожидания зарубежной прессы от предстоящего саммита лидеров трех мировых держав.
«Российские официальные лица уже сравнивают трехсторонний саммит, состоявшийся на этой неделе с участием США и Китая, с исторической Ялтинской конференцией 1945 г., на которой победители во Второй мировой войне собрались, чтобы решить судьбу Европы. Однако встреча президента Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина, запланированная на четверг в китайском городе Шэньчжэнь, скорее всего, продемонстрирует неспособность великих держав установить новый международный порядок в условиях, когда Pax Americana подходит к концу».
«Для некоторых встреча Трампа, Си Цзиньпина и российского лидера Владимира Путина вызывает неприятные ассоциации с конференцией 1945 г. в Ялте, где Сталин, Черчилль и тяжело больной Франклин Рузвельт делили послевоенный мир на западную и восточную сферы влияния. Изначально Путин предложил провести трехсторонний саммит для обсуждения конфликта на Украине, где над зарождающимися мирными переговорами нависли острые вопросы о границах и суверенитете. <...>
Помощники Трампа настаивают на том, что он надеется использовать эту встречу для обсуждения ядерного оружия с двумя лидерами, с которыми он долго налаживал отношения. Срок действия последнего договора о ядерном оружии между США и Россией, у каждой из которых, по оценкам, по 5000 боеголовок, истек в феврале. Тем временем Китай стремительно наращивает свой арсенал, в котором уже более 600 боеголовок, но не проявляет особого интереса к присоединению к договору».
«Лидеры, которые должны встретиться в Шэньчжэне в четверг днем во время ежегодной ассамблеи Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, не являются союзниками по Второй мировой войне, и у них нет очевидных общих проектов. У всех троих есть свои причины оказаться в центре внимания, а также возможность сделать фото, которое само по себе станет заявлением о том, в чьих руках сосредоточена власть в XXI в.
Есть вероятность, что диалог между ними снизит риск того, что региональные конфликты <...> перерастут во что-то более серьезное. Однако мало кто из аналитиков ожидает, что саммит на этой неделе приведет к каким-то действиям по прекращению этих конфликтов или к возобновлению соглашений о контроле над вооружениями, которые в значительной степени утратили свою актуальность в этом столетии».
«Китайская часть поездки Трампа пройдет на фоне продолжающихся последствий шпионского скандала с участием Nvidia, из-за которого Дженсен Хуанг подал в отставку после того, как стало известно, что у него был роман с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. На Трампа оказывают давление, чтобы он поднял этот вопрос в разговоре с Си Цзиньпином во время Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. Однако Трамп заявил, что не планирует поднимать эту тему, и представители администрации настаивают, что он этого не сделает. Говорят, встреча Трампа и Си Цзиньпина будет посвящена реализации торгового соглашения между сверхдержавами».
«Кремль в понедельник назвал «игрой политологов» любые предположения о том, что встреча лидеров России, Китая и США на этой неделе сравнима с Ялтинской конференцией 1945 г., на которой обсуждалось будущее послевоенной Европы.
Встреча, которая состоится в четверг в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС с участием Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа, вызвала сравнения с переговорами между лидерами СССР, Великобритании и США в военное время, которые привели к установлению сфер влияния великих держав после Второй мировой войны. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг эту идею, заявив, что как минимум два участника – Россия и Китай – выступают за «многополярный мировой порядок», при котором другим странам не навязываются никакие решения».
«Важная встреча между председателем КНР Си Цзиньпином и его коллегами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным станет первым случаем, когда лидеры трех ведущих ядерных и геополитических держав мира соберутся вместе в трехстороннем формате».
«Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что встреча может стать площадкой для обсуждения сделки по Украине за спиной Киева. Трамп стремился к более тесным связям с обоими лидерами, несмотря на кратковременную торговую войну с Китаем в прошлом году и продолжающийся конфликт России и Украины, где Вашингтон пытается выступить посредником в урегулировании».
«По словам Нео Вана, главного стратега по Китаю в Evercore ISI, главным препятствием на пути к проведению первого в своем роде саммита, похоже, стали «разногласия по поводу повестки дня».
Белый дом дал понять, что США намерены уделять приоритетное внимание переговорам по вопросам нераспространения ядерного оружия и войны на Ближнем Востоке, при этом преуменьшая перспективы участия в переговорах по Украине – теме, которая занимает важное место в повестке дня Москвы».