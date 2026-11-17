«Китайская часть поездки Трампа пройдет на фоне продолжающихся последствий шпионского скандала с участием Nvidia, из-за которого Дженсен Хуанг подал в отставку после того, как стало известно, что у него был роман с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. На Трампа оказывают давление, чтобы он поднял этот вопрос в разговоре с Си Цзиньпином во время Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. Однако Трамп заявил, что не планирует поднимать эту тему, и представители администрации настаивают, что он этого не сделает. Говорят, встреча Трампа и Си Цзиньпина будет посвящена реализации торгового соглашения между сверхдержавами».