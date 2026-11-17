Ухнаагийн Хурэлсух пришел к власти в Монголии в 2021 г., когда Монгольская народная партия получила большинство в законодательном органе. По данным издания, в последние годы партию преследуют внутренние распри: за девять месяцев в стране сменились три премьер-министра. Отставка Хурэлсуха вступит в силу после того, как её одобрит парламент