Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявил об отставкеЭто произошло на фоне обвинений в финансовой выгоде от государственного проекта
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявил о своей отставке. Об этом сообщает «Синьхуа».
Хурэлсух заявил об отставке после того, как оппозиционная партия обвинила его в получении финансовой выгоды от государственного железнодорожного проекта, уточняет Associated Press. Глава государства сообщил, что намерен сотрудничать со следователями.
Ухнаагийн Хурэлсух пришел к власти в Монголии в 2021 г., когда Монгольская народная партия получила большинство в законодательном органе. По данным издания, в последние годы партию преследуют внутренние распри: за девять месяцев в стране сменились три премьер-министра. Отставка Хурэлсуха вступит в силу после того, как её одобрит парламент