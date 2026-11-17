Неизвестный бросил четки в лицо папе римскому Льву в Перу
Папа римский получил удар, когда приветствовал верующих из автомобиля перед мессой. Несмотря на эпизод, папский кортеж не остановился и маршрут был выполнен в соответствии с программой перед почти 1,5 млн верующих.
El Pais пишет, что речь «скорее о жесте признательности, который оказался недостаточно скоординированным и закончился тем, что ударил его [понтифика] по лицу». В Ватикане сообщили, что Папа Римский не пострадал.
Визит Льва XIV в Перу состоялся после его поездки по Аргентине. 18 октября понтифик впервые появился на публике после перенесенной операции. Он поблагодарил верующих за молитвы и заявил о постепенном возвращении к исполнению своих обязанностей. На площади Святого Петра тогда собрались около 15 000 человек.