Визит Льва XIV в Перу состоялся после его поездки по Аргентине. 18 октября понтифик впервые появился на публике после перенесенной операции. Он поблагодарил верующих за молитвы и заявил о постепенном возвращении к исполнению своих обязанностей. На площади Святого Петра тогда собрались около 15 000 человек.