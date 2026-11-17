Собянин: силы ПВО с полуночи сбили 113 беспилотников на подлете к Москве
Дежурные силы ПВО сбили с полуночи 17 ноября 113 украинских беспилотников на подлете к Москве. Это следует из сообщений мэра Сергея Собянина.
Информацию о первых 23 сбитых БПЛА глава города опубликовал в 00:01 мск, о последних 20 – в 06:04 мск. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.
Вечером 16 ноября Собянин сообщал об отражении атаки 157 беспилотников. Росавиация вводила ограничения на полеты во всех четырех столичных аэропортах. На момент публикации «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Ночью 17 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о новом ударе украинской армии по Крымскому мосту. Движение транспорта приостановлено.