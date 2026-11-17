Вечером 16 ноября Собянин сообщал об отражении атаки 157 беспилотников. Росавиация вводила ограничения на полеты во всех четырех столичных аэропортах. На момент публикации «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.