Выборы башкана (руководителя) автономной области Гагаузия в Молдавии 15 ноября не выявили победителя в первом туре. После подсчета 100% бюллетеней экс-генпрокурор, а ныне депутат в молдавском парламенте, независимый кандидат Александр Стояногло набрал 38,4% голосов избирателей. Во второй тур с результатом 24,2% вышел его соперник – представитель Партии социалистов Федор Гагауз, следует из результатов ЦИК Молдавии. Параллельно в регионе прошло голосование в местное законодательное собрание (народное собрание). Однако там в 35 одномандатных округах больше половины голосов смогли набрать лишь 13 кандидатов. Среди них трое оказались кандидатами от социалистов, остальные – независимые. Явка в 37,6% стала самым низким показателем за всю историю автономии. Оба претендента на пост руководителя Гагаузии выступают за взаимовыгодное сотрудничество с Россией.