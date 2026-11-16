Силы ПВО сбили 55 беспилотников на подлете к Москве
Средства ПВО Минобороны РФ уничтожили 55 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал глава города.
Последнее на момент публикации сообщение о нейтрализации 20 дронов он опубликовал в 20:53. За вечер Собянин сообщал об уничтожении 17, трех и 15 БПЛА.
16 ноября Собянин заявил, что с вечера 15 ноября до утра 16 ноября в сторону Московского региона летели более 600 БПЛА. Большую часть из них, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах. На подлете к столице был сбит 191 беспилотник.
За день 15 ноября силы ПВО уничтожили 230 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Крыма, а также над акваторией Черного моря.