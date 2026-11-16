Силы ПВО сбили 55 беспилотников на подлете к Москве

16 ноября Собянин заявил, что с вечера 15 ноября до утра 16 ноября в сторону Московского региона летели более 600 БПЛА. Большую часть из них, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах. На подлете к столице был сбит 191 беспилотник.