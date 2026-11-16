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Силы ПВО сбили 55 беспилотников на подлете к Москве

Сергей Пахомов
Александр Река/ТАСС
Александр Река/ТАСС

Средства ПВО Минобороны РФ уничтожили 55 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал глава города.

Последнее на момент публикации сообщение о нейтрализации 20 дронов он опубликовал в 20:53. За вечер Собянин сообщал об уничтожении 17, трех и 15 БПЛА.

16 ноября Собянин заявил, что с вечера 15 ноября до утра 16 ноября в сторону Московского региона летели более 600 БПЛА. Большую часть из них, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах. На подлете к столице был сбит 191 беспилотник.

За день 15 ноября силы ПВО уничтожили 230 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Крыма, а также над акваторией Черного моря.

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