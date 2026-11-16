Трамп не исключил возвращения Хуанга на пост главы Nvidia
Президент США Дональд Трамп не против того, чтобы бывший глава корпорации Nvidia Дженсен Хуанг вернулся на свою должность. Об этом американский лидер сообщил журналистам перед своей поездкой на саммит АТЭС в Китай.
«Я думаю, что возвращение Дженсена – многие люди задают этот вопрос Йенсену – кажется хорошей идеей. Это, безусловно, неплохая мысль», – подчеркнул глава Белого дома (цитата по The Guardian).
Кроме того, по его словам, пока никто не смог доказать, что бывший руководитель сингапурской Megaspeed Элис Хуанг, с которой экс-глава Nvidia изменял своей жене, является китайской шпионкой.
15 ноября Financial Times писала, что Хуанг обсуждает с доверенными лицами возможность возвращения на пост генерального директора Nvidia, пока совет директоров компании проводит независимое расследование обстоятельств, приведших к его отставке. Один из союзников Хуанга сообщил FT, что формирует «штабную комнату» из топ-менеджеров Кремниевой долины для лоббирования возвращения бывшего главы Nvidia и попытается заручиться поддержкой Белого дома.
В тот же день петицию с требованием восстановить Хуанга на посту руководителя американской компании Nvidia подписали более 148 000 человек. Среди участников инициативы числятся 7338 действующих сотрудников Nvidia и 79 092 акционера компании. Более 60 000 подписей оставили сторонники экс-руководителя.
Скандал вокруг Дженсена Хуанга разразился после того, как он признался в романе с Элис Хуанг, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая, а также с подчиненной. Затем СМИ сообщили, что у него могли быть близкие отношения с еще одной сотрудницей Nvidia. На этом фоне Хуанг ушел с постов президента, генерального директора и члена совета директоров Nvidia.