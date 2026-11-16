Трамп не исключил возвращения Хуанга на пост главы Nvidia

Скандал вокруг Дженсена Хуанга разразился после того, как он признался в романе с Элис Хуанг, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая, а также с подчиненной. Затем СМИ сообщили, что у него могли быть близкие отношения с еще одной сотрудницей Nvidia. На этом фоне Хуанг ушел с постов президента, генерального директора и члена совета директоров Nvidia.