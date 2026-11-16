За 10 месяцев сети РЖД экспортировали 155,3 млн т угля

«Ведомости» 9 октября со ссылкой на аналитический отчет Rollingstock Agency писали, что погрузка на сети РЖД в 2027 г. составит 1,12–1,16 млрд т в зависимости от сценария, что эквивалентно росту на 0,5–3,7% по сравнению с фактическим результатом 2025 г. В основе этого роста, как предполагают аналитики, будет позитивная динамика по объемообразующему для железных дорог грузу – углю. Его погрузка на сети в следующем году в базовом сценарии RSA составит 345,6 млн т, что на 6,5% превышает результат 2025 г.