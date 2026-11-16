За 10 месяцев сети РЖД экспортировали 155,3 млн т угля
Больше всего угля было погружено в Кузбассе – 145,3 млн т (+3,7%). В Хакасии погрузили 20,6 млн т (+8,1%), в Амурской области – 19,7 млн т (+1,6%), в Бурятии – 11,5 млн т (+3,1%), в Новосибирской области – 10,3 млн т (+9,4%).
В направлении портов отправили 143,6 млн т (+7,7%). Больше всех угля приняли порты Дальнего Востока – 93,2 млн т (+8,9%). За ними порты Северо-Запада – 36,1 млн т (+10,8%), и Юга – 14,3 млн т (-5,3%)
В восточном направлении на экспорт отправили рекордные 102,8 млн т угля (+4,4%). С учетом внутрироссийкого сообщения на восток по БАМу и Транссибу отгрузили 135,1 млн т (+1,9%).
«Ведомости» 9 октября со ссылкой на аналитический отчет Rollingstock Agency писали, что погрузка на сети РЖД в 2027 г. составит 1,12–1,16 млрд т в зависимости от сценария, что эквивалентно росту на 0,5–3,7% по сравнению с фактическим результатом 2025 г. В основе этого роста, как предполагают аналитики, будет позитивная динамика по объемообразующему для железных дорог грузу – углю. Его погрузка на сети в следующем году в базовом сценарии RSA составит 345,6 млн т, что на 6,5% превышает результат 2025 г.