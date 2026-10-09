Аналитики ожидают роста погрузки на сети РЖД в 2027 году

В основе этого роста, как предполагают аналитики, будет позитивная динамика по объемообразующему для железных дорог грузу – углю. Его погрузка на сети в следующем году в базовом сценарии RSA составит 345,6 млн т, что на 6,5% превышает результат 2025 г. Кроме того, в этом сценарии ожидается небольшой (0,9%) прирост по удобрениям – до 70,9 млн т.