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Главная / Бизнес /

Аналитики ожидают роста погрузки на сети РЖД в 2027 году

Но надолго этот тренд закрепиться не сможет из-за сравнительно высокой базы предыдущих лет
Денис Ильюшенков
Ведомости
Ведомости

Погрузка на сети РЖД в 2027 г. составит 1,12–1,16 млрд т в зависимости от сценария, что эквивалентно росту на 0,5–3,7% по сравнению с фактическим результатом 2025 г. Об этом говорится в аналитическом отчете Rollingstock Agency (RSA), который есть у «Ведомостей».

В основе этого роста, как предполагают аналитики, будет позитивная динамика по объемообразующему для железных дорог грузу – углю. Его погрузка на сети в следующем году в базовом сценарии RSA составит 345,6 млн т, что на 6,5% превышает результат 2025 г. Кроме того, в этом сценарии ожидается небольшой (0,9%) прирост по удобрениям – до 70,9 млн т.

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