Совкомбанк удвоил чистую прибыль за девять месяцев до 71,9 млрд рублей

В III квартале показатель вырос в 1,5 раза до 26,6 млрд руб. против 17,8 млрд руб. годом ранее. Регулярная чистая прибыль за отчетный период увеличилась в 2,4 раза до 81,2 млрд руб. При этом нерегулярные статьи в совокупности сократили результат на 9,3 млрд руб. против положительного эффекта в 1,4 млрд руб. годом ранее. Основным фактором стал убыток от переоценки финансовых инструментов в размере 24,2 млрд руб. Его частично компенсировали доходы от валютных операций, сделок с драгоценными металлами и производными финансовыми инструментами, а также от выгодного приобретения страховых компаний.