Совкомбанк удвоил чистую прибыль за девять месяцев до 71,9 млрд рублей
Совкомбанк увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь – сентябрь 2026 г. вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 71,9 млрд руб. Об этом говорится в отчете кредитной организации.
В III квартале показатель вырос в 1,5 раза до 26,6 млрд руб. против 17,8 млрд руб. годом ранее. Регулярная чистая прибыль за отчетный период увеличилась в 2,4 раза до 81,2 млрд руб. При этом нерегулярные статьи в совокупности сократили результат на 9,3 млрд руб. против положительного эффекта в 1,4 млрд руб. годом ранее. Основным фактором стал убыток от переоценки финансовых инструментов в размере 24,2 млрд руб. Его частично компенсировали доходы от валютных операций, сделок с драгоценными металлами и производными финансовыми инструментами, а также от выгодного приобретения страховых компаний.
Рентабельность капитала (ROE) за девять месяцев выросла с 12,2 до 21,9%, а в III квартале достигла 23,4%. Расходы на резервы снизились на 7% до 59 млрд руб., стоимость риска – с 3 до 2,5%. Чистый процентный доход увеличился в 1,6 раза до 194,1 млрд руб., а чистый комиссионный – на 15% до 39 млрд руб. Чистая процентная маржа выросла с 4,9 до 7,5%. Операционные расходы прибавили 5%, достигнув 120 млрд руб. При этом отношение расходов к доходам снизилось с 58,9 до 45,5%.
Совокупный кредитный портфель до вычета резервов сократился на 1,3% до 3,158 трлн руб., средства клиентов – на 6,8% до 3,194 трлн руб. Собственный капитал банка вырос на 13,7% до 472,5 млрд руб.
По РСБУ чистая прибыль Совкомбанка за январь – сентябрь 2026 г. увеличилась в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 97,06 млрд руб. против 22,99 млрд руб. Чистые процентные доходы банка выросли на 67% – со 100,64 млрд до 168,4 млрд руб. При этом процентные доходы сократились на 4,6% до 495,23 млрд руб., а процентные расходы снизились на 22% до 326,83 млрд руб.
По итогам первого полугодия банк заработал 45,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что в 2,6 раза превышает результат аналогичного периода 2025 г. Во II квартале показатель увеличился почти в пять раз до 25,6 млрд руб.