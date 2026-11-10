Итоги торгов на Мосбирже 10 ноября

С понедельника Минфин увеличил ежедневные покупки валюты по бюджетному правилу до эквивалента 15 млрд руб. в день. Это могло сместить рыночный баланс не в пользу рубля, считает Смирнов. Кроме того, давление оказывает снижение цен на нефть – всего за неделю черное золото подешевело на 12%, указывает он. Связанное с этим ухудшение среднесрочных перспектив рубля могло подтолкнуть спекулятивно настроенных участников рынка к наращиванию валютных позиций, рассуждает аналитик.