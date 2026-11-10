Итоги торгов на Мосбирже 10 ноября

Итоги торгов на Мосбирже 10 ноябряИнвесторы заняли выжидательную позицию из-за переговоров в ОАЭ
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 10 ноября, упал на 1,17% до 2444,28 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС уменьшился на 0,92% и составил 932,79 пункта.
Лидерами роста стали бумаги Positive Technologies (+2,68%), «Норникеля» (+1,83%), ВТБ (+1,41%), «Т-технологий» (+1,36%), «Алросы» (+0,52%). В аутсайдерах оказались бумаги «Совкомфлота» (-3,89%), «Полюса» (-3,57%), МКБ (-3,56%), обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (-3,4 и -3,3% соответственно).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 5 коп. до 12,42 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 82,55 руб. (-0,21 руб.). Официальный курс евро составил 92,4 руб. (+0,002 руб.). Цена январского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 2,12% до $90,61/барр. Декабрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 1,5% до $85,55/барр.
Индекс Мосбиржи во вторник двигался в умеренном минусе в середине диапазона 2400–2500 пунктов, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. На рынке акций инвесторы заняли выжидательную позицию на фоне двухдневных переговоров, проходящих в ОАЭ, поясняет он.
Стоимость нефти продолжила дешеветь, реагируя на снижение градуса напряженности по линии Вашингтон – Тегеран, отмечает Смирнов: Brent тестировала уровни ниже $90/барр. Ценовой негатив в сырье отчасти компенсировался умеренным ослаблением рубля, добавляет эксперт.
С понедельника Минфин увеличил ежедневные покупки валюты по бюджетному правилу до эквивалента 15 млрд руб. в день. Это могло сместить рыночный баланс не в пользу рубля, считает Смирнов. Кроме того, давление оказывает снижение цен на нефть – всего за неделю черное золото подешевело на 12%, указывает он. Связанное с этим ухудшение среднесрочных перспектив рубля могло подтолкнуть спекулятивно настроенных участников рынка к наращиванию валютных позиций, рассуждает аналитик.
В то же время рубль поддерживают геополитические надежды и высокая валютная выручка от продажи энергоносителей по сентябрьским ценам, добавляет Смирнов. Еще один сдерживающий девальвацию фактор – пауза в снижении ключевой ставки ЦБ, считает эксперт. По оценкам БКС, в ближайшее время курс найдет баланс в диапазонах 81–83 руб./$ и 12,2–12,5 руб/юань.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на середину недели – 2400–2500 пунктов.
В среду ОПЕК обнародует ежемесячный отчет, напоминает эксперт. На российском рынке Сбербанк представит отчет по РСБУ за 10 месяцев, «Аэрофлот» сообщит операционные результаты за октябрь, перечисляет он. Также ЦБ опубликует комментарий «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП», а Росстат – недельный отчет по инфляции, указывает аналитик.