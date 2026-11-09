Фьючерс на биткойн вошел в состав Вечного портфеля на срочном рынке Мосбиржи

В октябре сделки с фьючерсами и опционами на Мосбирже совершали более 151 600 человек, что на 5,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Количество активных клиентских счетов достигло 218 000, что на 6,6% больше, чем в октябре 2025 г.