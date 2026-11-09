Фьючерс на биткойн вошел в состав Вечного портфеля на срочном рынке Мосбиржи
Фьючерс на биткойн вошел в состав Вечного портфеля на срочном рынке Мосбиржи. Об этом «Ведомостям» через представителя сообщила управляющий директор рынка деривативов платформы Мария Патрикеева.
«Мы начинаем публикацию Вечного портфеля на срочном рынке, который рассчитывается по объему открытых позиций физических лиц и позволяет видеть предпочтения частных инвесторов в сегменте вечных контрактов Московской биржи», – сказала Патрикеева.
По ее словам, сегодня на Мосбирже доступны более 40 вечных контрактов, с помощью которых инвесторы могут участвовать в движении цен отдельных российских ценных бумаг и индексов, иностранных ценных бумаг, криптовалют, драгоценных металлов, акций инвестиционных фондов на страновые индексы и отдельные отрасли мировой экономики.
В октябре в состав Вечного портфеля вошли вечные фьючерсы на «китайский юань – российский рубль» (CNYRUBF, 39,1%) и «доллар США – российский рубль» (USDRUBF, 24,8%), на индекс Мосбиржи (IMOEXF, 22,7%), на золото (GLDRUBF, 4,6%), на обыкновенные акции ПАО «Газпром» (GAZPF, 2,5%), на валютную пару «евро – российский рубль» (EURRUBF, 2,5%), на индекс гособлигаций (RGBIF, 1,7%), на обыкновенные акции ПАО «Сбербанк» (SBERF, 1,3%), на серебро (SLVRUBF, 0,5%) и на индекс Мосбиржи биткойна (BTCUSDF, 0,3%).
Вечный фьючерс на индекс Мосбиржи биткойна (BTCUSDF) вошел в топ-10 вечных фьючерсов по объему открытых позиций, который по итогам октября достиг почти 800 млн руб.
В октябре сделки с фьючерсами и опционами на Мосбирже совершали более 151 600 человек, что на 5,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Количество активных клиентских счетов достигло 218 000, что на 6,6% больше, чем в октябре 2025 г.
При этом суммарный объем торгов физлиц на срочном рынке составил 8,1 трлн руб. (49,2% от общего совокупного объема торгов). В том числе 36,6% пришлось на товарные производные, 34,9% – на валютные фьючерсы и опционы, а 28,5% – на фондовые и индексные деривативы.
Общий объем операций на рынке деривативов Мосбиржи по итогам октября составил 17,6 трлн руб. Среднедневной объем операций с фьючерсами и опционами – 744,4 млрд руб. Объем открытых позиций на рынке биржевых производных инструментов – 2,67 трлн руб.
Фьючерсы на обыкновенные акции МКПАО «Яндекс» достигли исторического максимума среднедневного объема торгов, составив 1,4 млрд руб. (+172% по сравнению с июлем 2026 г.). Также исторический максимум зафиксирован в вечных фьючерсах на серебро (SLVRUBF), объем торгов ими в октябре составил 240 млн руб. (+19% к августу 2026 г.).
22 сентября Мосбиржа запустила торги расчетными однодневными фьючерсными контрактами с автопролонгацией на индексы криптовалют биткойна, эфира, соланы, рипла и трона. Котировки фьючерсов представлены в долларах США как значение соответствующего индекса, расчеты – в российских рублях. Расчет фандинга по новым контрактам производится согласно спецификации. Параметры K1 и K2 для расчета фандинга равны 0% и 0,35%, соответственно.