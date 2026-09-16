Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на индексы криптовалют

Расчет фиксингов на Мосбирже начался 27 июля. Для этого на Мосбирже используются данные о ценах сделок с иностранными активами, обращающимися на зарубежных биржах. Значение рассчитывается как среднее арифметическое цен сделок раз в 15 секунд в течение торговой сессии.