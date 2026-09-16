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Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на индексы криптовалют

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Московская биржа с 22 сентября начнет торги расчетными однодневными фьючерсными контрактами с автопролонгацией на индексы криптовалют биткойна, эфира, соланы, рипла и трона. Инструмент доступен только квалифицированным инвесторам, говорится на сайте площадки.

Котировки фьючерсов будут представлены в долларах США как значение соответствующего индекса, расчеты – в российских рублях. Расчет фандинга по новым контрактам будет производиться согласно спецификации. Параметры K1 и K2 для расчета фандинга равны 0% и 0,35%, соответственно.

Вечные фьючерсы предлагают механизм участия в движении цен цифровых валют и создают дополнительные возможности диверсификации. Новые инструменты расчетные и не предполагают поставки базового актива.

«С момента запуска первых фьючерсов на цифровые активы летом прошлого года уже более 72 000 квалифицированных инвесторов совершили сделки с этими контрактами на Московской бирже, а их общий объем операций превысил 600 млрд руб.», – заявила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.

8 и 15 сентября на бирже появились 20 фьючерсов на акции крупнейших компаний американского рынка. Базовым активом новых фьючерсов выступают фиксинги иностранных ценных бумаг, которые рассчитывает Мосбиржа.

Расчет фиксингов на Мосбирже начался 27 июля. Для этого на Мосбирже используются данные о ценах сделок с иностранными активами, обращающимися на зарубежных биржах. Значение рассчитывается как среднее арифметическое цен сделок раз в 15 секунд в течение торговой сессии.

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