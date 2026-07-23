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Мосбиржа начнет расчет и публикацию фиксингов на американские акции и паи

Ведомости

Московская биржа 27 июля начнет расчет и публикацию фиксингов иностранных ценных бумаг, в числе которых акции американских компаний, так как Amazon, Netflix и Tesla. Об этом говорится на сайте торговой площадки.

Фиксинг – это процедура определения единой рыночной цены или эталонного курса финансового актива на определенный момент времени. Для расчета фиксингов на Мосбирже используются данные о ценах сделок с иностранными активами, обращающимися на зарубежных биржах. Значение рассчитывается как среднее арифметическое цен сделок раз в 15 секунд в течение торговой сессии. Фиксинги планируется использовать для создания производных финансовых инструментов.

Торговая площадка планирует начать расчеты 23 фиксингов на:

  • Инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust

  • Инвестиционные паи Invesco QQQ Trust, Series 1

  • Акции Advanced Micro Devices, Inc.

  • Акции Amazon.com, Inc.

  • Акции Netflix, Inc.

  • Акции Tesla, Inc.

  • Акции Space Exploration Technologies Corp.

  • Акции Coinbase Global, Inc.

  • Акции SanDisk Corporation

  • Акции Uber Technologies, Inc.

  • Акции AppLovin Corporation

  • Акции Boston Scientific Corporation

  • Акции Carvana Co.

  • Акции Chipotle Mexican Grill, Inc.

  • Акции Coherent Corp.

  • Акции CrowdStrike Holdings, Inc.

  • Акции DoorDash, Inc.

  • Акции Lululemon athletica Inc.

  • Акции Lumentum Holdings, Inc.

  • Акции Nebius Group N.V.

  • Акции Palo Alto Networks, Inc.

  • Акции Robinhood Markets, Inc.

  • Акции Super Micro Computer, Inc.

15 июля «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что российские инвесторы смогут получить доступ к иностранным стейблкойнам с 1 сентября. Стейблкойны будет возможно приобрести через российскую инфраструктуру, создаваемую для организованного обращения криптовалют, передает агентство.

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