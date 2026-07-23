Мосбиржа начнет расчет и публикацию фиксингов на американские акции и паи
Московская биржа 27 июля начнет расчет и публикацию фиксингов иностранных ценных бумаг, в числе которых акции американских компаний, так как Amazon, Netflix и Tesla. Об этом говорится на сайте торговой площадки.
Фиксинг – это процедура определения единой рыночной цены или эталонного курса финансового актива на определенный момент времени. Для расчета фиксингов на Мосбирже используются данные о ценах сделок с иностранными активами, обращающимися на зарубежных биржах. Значение рассчитывается как среднее арифметическое цен сделок раз в 15 секунд в течение торговой сессии. Фиксинги планируется использовать для создания производных финансовых инструментов.
Торговая площадка планирует начать расчеты 23 фиксингов на:
Инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust
Инвестиционные паи Invesco QQQ Trust, Series 1
Акции Advanced Micro Devices, Inc.
Акции Amazon.com, Inc.
Акции Netflix, Inc.
Акции Tesla, Inc.
Акции Space Exploration Technologies Corp.
Акции Coinbase Global, Inc.
Акции SanDisk Corporation
Акции Uber Technologies, Inc.
Акции AppLovin Corporation
Акции Boston Scientific Corporation
Акции Carvana Co.
Акции Chipotle Mexican Grill, Inc.
Акции Coherent Corp.
Акции CrowdStrike Holdings, Inc.
Акции DoorDash, Inc.
Акции Lululemon athletica Inc.
Акции Lumentum Holdings, Inc.
Акции Nebius Group N.V.
Акции Palo Alto Networks, Inc.
Акции Robinhood Markets, Inc.
Акции Super Micro Computer, Inc.