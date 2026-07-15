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Главная / Инвестиции /

«Интерфакс»: инвесторы смогут получить доступ к иностранным стейблкойнам

Ведомости

Российские инвесторы смогут получить доступ к иностранным стейблкойнам с 1 сентября. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением поправок от комитета Госдумы по финансовому рынку ко второму чтению правительственного законопроекта «О цифровых валютах и цифровых правах».

Стейблкойны будет возможно приобрести через российскую инфраструктуру, создаваемую для организованного обращения криптовалют, передает агентство.

Ко второму чтению в законопроект введены понятия «иностранный цифровой инструмент» и «беспоставочный иностранный цифровой инструмент». Иностранный цифровой инструмент – имущество в виде обязательственных и иных прав, размещенных по иностранному праву в иностранной информационной системе. Беспоставочный иностранный цифровой инструмент – удостоверяет только денежные требования и предусматривает расчеты без поставки какого-либо базового актива.

ЦБ допустил начало операций с криптовалютой уже в ноябре

Финансы

Поправки, таким образом, вводят в регулирование валюты, за которыми закреплены компании. Например, Tether (USDT, выпущена Tether Limited) и USDC (выпущена Circle).

В первом чтении депутаты Госдумы одобрили обращение криптовалют в стране. Их будет возможно приобрести через лицензированных участников рынка, включая операторов обмена цифровых валют из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих.

2 июля в Банке России допустили появление российских криптовалют после запуска регулирования. Зампредседателя ЦБ Филипп Габуния до этого говорил, что неквалифицированные инвесторы в РФ нуждаются в дополнительной защите от рисков, связанных с криптовалютными активами. Рассматриваемым сейчас проектом предусмотрен комплекс мер по снижению рисков для таких инвесторов.

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