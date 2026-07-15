«Интерфакс»: инвесторы смогут получить доступ к иностранным стейблкойнам

2 июля в Банке России допустили появление российских криптовалют после запуска регулирования. Зампредседателя ЦБ Филипп Габуния до этого говорил, что неквалифицированные инвесторы в РФ нуждаются в дополнительной защите от рисков, связанных с криптовалютными активами. Рассматриваемым сейчас проектом предусмотрен комплекс мер по снижению рисков для таких инвесторов.