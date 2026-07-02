В ЦБ допустили появление российских криптовалют после запуска регулирования
После запуска полноценного регулирования российского крипторынка участники смогут создать отечественную криптовалюту, заявил первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин.
Он отметил, что задача регулятора в этом процессе заключается в том, чтобы сформировать рынок с российской инфраструктурой, профессиональными участниками и собственными инструментами.
«Сегодня во многом придется пользоваться тем, что уже развито за рубежом, но я предполагаю, что через небольшое время российские участники начнут создавать собственные криптовалюты, которые тоже будут обращаться с учетом действующего регулирования», – сказал Чистюхин.
В ходе Финансового конгресса Центробанка Чистюхин также заявил, что регулятор допускает старт операций с криптовалютами в рамках нового регулирования уже с ноября. По его словам, работа над нормативной базой для регулирования крипторынка уже ведется.
1 июня заместитель председателя Банка России Филипп Габуния заявил, что неквалифицированные инвесторы в России нуждаются в дополнительной защите от рисков, связанных с криптовалютными активами. По его словам, в рамках законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах» предусмотрен комплекс мер по снижению рисков для частных инвесторов. Он уточнил, что предлагаемые меры включают ограничение перечня доступных для покупки цифровых активов, установление лимитов на объем инвестиций, а также усиление требований к кибербезопасности инфраструктуры.