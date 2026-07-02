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Главная / Финансы /

ЦБ допустил начало операций с криптовалютой уже в ноябре

Ведомости

Банк России рассчитывает, что первые операции с криптовалютами в рамках нового регулирования могут стать возможны уже в ноябре 2026 г. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин в ходе Финансового конгресса Центробанка.

По его словам, работа над нормативной базой для регулирования крипторынка уже ведется. Чистюхин отметил, что к октябрю акты будут готовы и направлены в министерство юстиции. Он также подчеркнул, что регулятор учитывает интерес участников рынка к возможным сегментам криптоиндустрии и фиксирует планы ряда компаний по участию в новых направлениях. При этом представитель ЦБ обратил внимание на необходимость готовности самих участников к работе в новых условиях.

24 июня председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России планируют запретить публиковать рекламу криптовалюты. При этом организации, которые работают на этом рынке, могут говорить о том, что они работают в этой сфере.

1 июня заместитель председателя Банка России Филипп Габуния заявил, что неквалифицированные инвесторы в России нуждаются в дополнительной защите от рисков, связанных с криптовалютными активами. По его словам, в рамках законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах» предусмотрен комплекс мер по снижению рисков для частных инвесторов. Он уточнил, что предлагаемые меры включают ограничение перечня доступных для покупки цифровых активов, установление лимитов на объем инвестиций, а также усиление требований к кибербезопасности инфраструктуры.

В апреле правительство внесло в Госдуму два проекта федерального закона, направленных на регулирование оборота цифровых валют и совершенствование законодательства в области цифровых прав. 21 апреля палата парламента приняла их в первом чтении.

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