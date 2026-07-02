ЦБ допустил начало операций с криптовалютой уже в ноябре

По его словам, работа над нормативной базой для регулирования крипторынка уже ведется. Чистюхин отметил, что к октябрю акты будут готовы и направлены в министерство юстиции. Он также подчеркнул, что регулятор учитывает интерес участников рынка к возможным сегментам криптоиндустрии и фиксирует планы ряда компаний по участию в новых направлениях. При этом представитель ЦБ обратил внимание на необходимость готовности самих участников к работе в новых условиях.