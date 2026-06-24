Аксаков рассказал о возможном запрете рекламы криптовалют в РФ
В России планируют запретить публиковать рекламу криптовалюты, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе Петербургского международного юридического форума, передает Frank Media.
«Мы меняем законодательство, связанное с рекламой. Мы запрещаем рекламирование криптовалют, но при этом даем возможность организациям, которые работают на этом рынке, говорить о том, что они работают на этом рынке», – сказал он.
1 июня заместитель председателя Банка России Филипп Габуния заявил, что неквалифицированные инвесторы в России нуждаются в дополнительной защите от рисков, связанных с криптовалютными активами. По его словам, в рамках законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах» предусмотрен комплекс мер по снижению рисков для частных инвесторов. Он уточнил, что предлагаемые меры включают ограничение перечня доступных для покупки цифровых активов, установление лимитов на объем инвестиций, а также усиление требований к кибербезопасности инфраструктуры.
В апреле правительство внесло в Госдуму два проекта федерального закона, направленных на регулирование оборота цифровых валют и совершенствование законодательства в области цифровых прав. 21 апреля палата парламента приняла их в первом чтении.