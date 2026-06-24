Аксаков рассказал о возможном запрете рекламы криптовалют в РФ

1 июня заместитель председателя Банка России Филипп Габуния заявил, что неквалифицированные инвесторы в России нуждаются в дополнительной защите от рисков, связанных с криптовалютными активами. По его словам, в рамках законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах» предусмотрен комплекс мер по снижению рисков для частных инвесторов. Он уточнил, что предлагаемые меры включают ограничение перечня доступных для покупки цифровых активов, установление лимитов на объем инвестиций, а также усиление требований к кибербезопасности инфраструктуры.