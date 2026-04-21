Госдума одобрила в первом чтении законопроект об обращении криптовалют в России

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании обращения криптовалют в России, следует из думской электронной базы.

Документ признает цифровую валюту имуществом, вводит общие требования к ее обороту. Полномочия по регулированию криптовалюты предлагается дать Банку России. Граждане России смогут легально инвестировать в криптовалюту на лицензированных российских площадках, пользоваться услугами брокеров и управляющих компаний при проведении операций с ней.

Проектом вводятся понятия «обращение цифровой валюты», «организация обращения цифровой валюты», «обращение цифровых прав» и «организация обращения цифровых прав». Документ, внесенный правительством, в случае принятия может вступить в силу 1 июля 2026 г.

Комиссия правительства одобрила законопроект об обращении криптовалют

Финансы / Рынки

По версии зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша, регулирование криптовалюты в России позволит ввести ее в «цивилизованное русло», где государство видит движение капитала, а права людей защищены.

Криптовалюта в России находится в серой зоне. Оплата криптой товаров и услуг в стране запрещена. При этом в России работает инфраструктура для совершения операций с ее использованием – это более 400 обменных сервисов и криптобирж, работающих либо без образования юридического лица, либо зарегистрированных за рубежом.

