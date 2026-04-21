Госдума одобрила в первом чтении законопроект об обращении криптовалют в России

Криптовалюта в России находится в серой зоне. Оплата криптой товаров и услуг в стране запрещена. При этом в России работает инфраструктура для совершения операций с ее использованием – это более 400 обменных сервисов и криптобирж, работающих либо без образования юридического лица, либо зарегистрированных за рубежом.