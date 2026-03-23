Комиссия правительства одобрила законопроект об обращении криптовалют
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, регулирующие обращение криптовалют в России. Они направлены на легализацию деятельности по выпуску цифровых активов и обмену криптовалют под контролем государства, защиту прав инвесторов и обеспечение соблюдения валютного законодательства. Об этом «Ведомостям» сообщил источник.
Председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев в свою очередь рассказал, что в настоящее время ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте» требует обязательной регистрации для осуществления майнинга. Вместе с этим, по данным федеральной налоговой службы (ФНС), в реестр включено лишь около 1500 субъектов, при том что фактически майнингом могут заниматься порядка 50 000 физических и юридических лиц. Введение уголовной ответственности, по словам Груздева, призвано обеспечить соблюдение требований о регистрации, создать правовой механизм пресечения нелегальной деятельности в этой сфере и изъятия незаконно полученных доходов.
Председатель АЮР добавил, что ч. 1 новой статьи УК РФ предусматривается ответственность за майнинг без включения в реестр либо за услуги оператора без включения в реестр, если деяния причинили крупный ущерб или принесли доход в крупном размере – более 3,5 млн руб. Преступление повлечет штраф до 1,5 млн руб., обязательные работы до 480 часов либо принудительные работы до двух лет. По его словам, по ч. 1 также предусмотрено освобождение от ответственности по возмещении ущерба. При этом доходы от незаконного майнинга подлежат обязательной конфискации.
В то же время ч. 2 предусматривается ответственность за те же деяния, совершенные организованной группой либо причинившие особо крупный ущерб или принесшие доход в особо крупном размере (более 13 млн руб.). Наказание будет в виде штрафа от 500 000 до 2,5 млн руб., принудительных работ до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок.
Сейчас криптовалюта в России находится в серой зоне. Оплата криптой товаров и услуг в стране запрещена. Но, несмотря на отсутствие законодательства о регулировании цифровой валюты (кроме ее определения из 259-ФЗ), в России существует и функционирует инфраструктура для совершения операций с ее использованием. Это более 400 обменных сервисов и криптобирж, работающих либо без образования юридического лица, либо зарегистрированных за рубежом.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 5 марта говорила, что регулятор предложил разрешить банкам и брокерам получать лицензию криптообменников, что позволит им осуществлять операции с криптовалютами на основании их действующих лицензий.