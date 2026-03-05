ЦБ предложил разрешить банкам и брокерам получать лицензию криптообменников
Банк России предложил разрешить банкам и брокерам получать лицензию криптообменников, что позволит им осуществлять операции с криптовалютами на основании их действующих лицензий. Об этом сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе встречи кредитных организаций с ЦБ.
«Мы также надеемся, что <...> опыт противодействия мошенничеству позволит защитить ваших клиентов на крипторынке», – добавила Набиуллина (цитата по ТАСС).
Также глава ЦБ отметила, что в России необходимо законодательно закрепить наказание за проведение криптовалютных транзакций вне правового поля.
В России криптовалюта находится в серой зоне. Оплата криптой товаров и услуг в стране запрещена. Но, несмотря на отсутствие законодательства о регулировании цифровой валюты (кроме ее определения из 259-ФЗ), в России существует и функционирует инфраструктура для совершения операций с ее использованием. Это более 400 обменных сервисов и криптобирж, работающих либо без образования юридического лица, либо зарегистрированных за рубежом.
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в июне говорил, что в России необходимо создать собственную легальную инфраструктуру для продажи криптовалюты. «<...> Мы будем смотреть, как обеспечить легальную инфраструктуру. Коли мы разрешили это делать [майнить криптовалюту], то странно было бы после этого говорить о том, что с добытым вы ничего поделать не можете. Все-таки нужно быть последовательным», – сказал он.
1 ноября 2024 г. в России официально разрешили майнить криптовалюты. Объем добычи биткойна на территории России в 2023 г. составил около 55 000 BTC, в 2024 г. – 35 000 BTC.