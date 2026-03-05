ЦБ предложил разрешить банкам и брокерам получать лицензию криптообменников

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в июне говорил, что в России необходимо создать собственную легальную инфраструктуру для продажи криптовалюты. «<...> Мы будем смотреть, как обеспечить легальную инфраструктуру. Коли мы разрешили это делать [майнить криптовалюту], то странно было бы после этого говорить о том, что с добытым вы ничего поделать не можете. Все-таки нужно быть последовательным», – сказал он.