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Егоров: в России нужно создавать инфраструктуру для продажи криптовалюты

Ведомости

В России необходимо создать собственную легальную инфраструктуру для продажи криптовалюты, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в интервью «России 24» в рамках сессии ПМЭФа.

«<...> Мы будем смотреть, как обеспечить легальную инфраструктуру. Коли мы разрешили это делать [майнить криптовалюту], то странно было бы после этого говорить о том, что с добытым вы ничего поделать не можете. Все-таки нужно быть последовательным», – сказал Егоров.

«Ведомости» писали со ссылкой на данные Банка России, что за последние полгода объем потоков криптоактивов, оценочно приходящийся на россиян, увеличился на 51,1% и составил 7,3 трлн руб. По состоянию на конец марта 2025 г. предполагаемые остатки россиян на кошельках криптобирж составили 827 млрд руб., из которых 62,1% приходятся на биткойн (BTC), 22% – на эфир (ETH), 15,9% – на стейблкойны (тип криптовалют, курс которых привязан к какому-либо стабильному активу – USDT и USDC), указывает ЦБ.

20 июня управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщало, что теневой бизнес через криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки стал вовлекать обычных людей в преступные схемы. Вместо обработки транзакций организаторы напрямую сводят граждан, которые хотят купить криптовалюту или вывести выигрыш из казино, и получателей средств от противоправной деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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