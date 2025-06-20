Егоров: в России нужно создавать инфраструктуру для продажи криптовалюты
В России необходимо создать собственную легальную инфраструктуру для продажи криптовалюты, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в интервью «России 24» в рамках сессии ПМЭФа.
«<...> Мы будем смотреть, как обеспечить легальную инфраструктуру. Коли мы разрешили это делать [майнить криптовалюту], то странно было бы после этого говорить о том, что с добытым вы ничего поделать не можете. Все-таки нужно быть последовательным», – сказал Егоров.
«Ведомости» писали со ссылкой на данные Банка России, что за последние полгода объем потоков криптоактивов, оценочно приходящийся на россиян, увеличился на 51,1% и составил 7,3 трлн руб. По состоянию на конец марта 2025 г. предполагаемые остатки россиян на кошельках криптобирж составили 827 млрд руб., из которых 62,1% приходятся на биткойн (BTC), 22% – на эфир (ETH), 15,9% – на стейблкойны (тип криптовалют, курс которых привязан к какому-либо стабильному активу – USDT и USDC), указывает ЦБ.
20 июня управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщало, что теневой бизнес через криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки стал вовлекать обычных людей в преступные схемы. Вместо обработки транзакций организаторы напрямую сводят граждан, которые хотят купить криптовалюту или вывести выигрыш из казино, и получателей средств от противоправной деятельности.