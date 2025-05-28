Объем потоков криптоактивов россиян превысил 7 трлн рублей

Также в середине марта Банк России направил в правительство предложение создать еще один ЭПР сроком на три года, где ограниченному кругу российских инвесторов (особо квалифицированным инвесторам) будет разрешено покупать и продавать криптоактивы. Статус «особо квалифицированный инвестор» является новым: его смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн руб. или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн руб. Также участниками эксперимента могут стать компании, которые являются квалифицированными инвесторами по действующему законодательству. Для финансовых организаций, которые захотят инвестировать в криптовалюту, Банк России установит регуляторные требования с учетом уровня и характера рисков такого актива. Одновременно ЦБ предложил ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за его нарушение.