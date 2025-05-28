Объем потоков криптоактивов россиян превысил 7 трлн рублей

Объем потоков криптоактивов россиян превысил 7 трлн рублейНо они стали меньше времени проводить на сайтах криптобирж, отмечает Банк России
За последние полгода объем потоков криптоактивов, оценочно приходящийся на россиян, увеличился на 51,1% и составил 7,3 трлн руб. Такие сведения приводит Банк России в обзоре финансовой стабильности со ссылкой на данные сервиса «Прозрачный блокчейн». Объем притоков и оттоков (потоков) «крипты» рассчитывается как произведение общего объема криптоактивов (BTC, ETH, USDT, USDC), внесенных/выведенных на криптобирже, доли россиян в веб-трафике криптобирж и доли онлайн-посещений, по результатам которых пользователи покинули сайт после просмотра начальной страницы, поясняется в документе.
По состоянию на конец марта 2025 г. предполагаемые остатки россиян на кошельках криптобирж составили 827 млрд руб., из которых 62,1% приходятся на биткойн (BTC), 22% – на эфир (ETH), 15,9% – на стейблкойны (тип криптовалют, курс которых привязан к какому-либо стабильному активу – USDT и USDC), указывает ЦБ.
Зато объем веб-трафика россиян на сайтах криптовалютных площадок за IV квартал 2024 г. – I квартал 2025 г. снизился на 0,9% до 165,4 млн посещений, а их доля там уменьшилась на 3 п. п. до 4,5%.
Значительный рост потоков криптоактивов россиян ЦБ связывает с увеличением интереса глобальных инвесторов к этому рынку и, соответственно, с ростом совокупных объемов потоков на фоне поддержки индустрии со стороны новой администрации президента США.
В конце февраля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла к рассмотрению заявку биржи CBOE на разрешение стейкинга (получение дохода за блокирование криптовалюты с целью поддержания работы блокчейн-сети) ETH в биржевом фонде (ETF) компании 21Shares, а также начала принимать заявки на регистрацию ETF на иные криптовалюты.
В начале марта Дональд Трамп подписал указ о создании в США национального резерва BTC и отдельного фонда других цифровых активов, которые будут формироваться только из конфискованных криптоактивов. Объем резерва составит около 200 000 единиц, сообщил сопредседатель научно-консультативного комитета при президенте и ответственный за политику США в сфере искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс в соцсети Х (ранее – Twitter).
Помимо этого в последние месяцы в США наблюдается активизация усилий по регулированию стейблкойнов – комитет палаты представителей США по финансовым услугам в начале апреля утвердил законопроект Stable Act, направленный на установление строгих требований к резервам эмитентов таких криптовалют. Также на рассмотрении в палате находится законопроект Genius Act, который предлагает федеральное регулирование для стейблкойнов с рыночной капитализацией более $10 млрд.
Внедрение четких правил повысит прозрачность и безопасность стейблкойнов, что может привести к их более широкому распространению в мире, оценивает события в США Банк России в своем обзоре. Но вместе с тем, указывает российский ЦБ, усиление регулирования стейблкойнов в США будет означать рост санкционных рисков для российских компаний, в том числе в связи с возможными блокировками токенов их эмитентами в рамках выполнения санкционных ограничений.
Путь крипты в России
В то же время Россия идет по менее либеральному пути регулирования криптоактивов – Центробанк выступает против их использования в качестве платежного средства, а также доступа к ним как инвестиции широкому кругу инвесторов. Но в конце прошлого года под надзором ЦБ был запущен экспериментальный правовой режим (ЭПР), цель которого протестировать возможность использования добытой в России криптовалюты для расчетов по внешнеторговым сделкам. Условия и участники ЭПР не раскрываются.
Также в середине марта Банк России направил в правительство предложение создать еще один ЭПР сроком на три года, где ограниченному кругу российских инвесторов (особо квалифицированным инвесторам) будет разрешено покупать и продавать криптоактивы. Статус «особо квалифицированный инвестор» является новым: его смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн руб. или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн руб. Также участниками эксперимента могут стать компании, которые являются квалифицированными инвесторами по действующему законодательству. Для финансовых организаций, которые захотят инвестировать в криптовалюту, Банк России установит регуляторные требования с учетом уровня и характера рисков такого актива. Одновременно ЦБ предложил ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за его нарушение.
Также ЦБ предлагает разрешить квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптоактивов инвесторам, но доходность которых привязана к их стоимости. Соответствующие предложения в настоящее время обсуждаются с Минфином, уточняется в обзоре финстабильности. Похожий инструмент – структурную облигацию – пытался запустить «Финам», писали «Ведомости»
Минюст разработал законопроект, согласно которому цифровая валюта признается имуществом для целей ареста и последующей конфискации, говорил 19 мая заместитель министра юстиции Вадим Федоров. В зависимости от типа цифровой валюты следователь сможет изъять материальный носитель с кодами доступа или ходатайствовать перед судом о запрете операций с активом, пояснял он.
Директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев предложил изъятую правоохранителями криптовалюту продавать участникам ЭПР, позволяющего использовать цифровые валюты при трансграничных расчетах по внешнеторговым договорам. Он назвал этот механизм «инфраструктурой для купли-продажи цифровой валюты».
В конце апреля 2025 г. в Госдуму внесли законопроект, исходя из которого цифровая валюта может быть признана имуществом. Такая инициатива позволит арестовывать и конфисковывать криптовалюту, однако ее принятие потребует издания постановления правительства, которое предусматривает порядок перевода и хранения изъятой цифровой валюты. Подготовить акт должен Минфин.