Среди нелегальных проектов продолжают лидировать псевдоинвестиции

Большинство таких мошенников предлагали торговлю с плечом, в том числе криптовалютой. Основную часть подобных «проектов» (777 штук) Банк России отнес к нелегальным форекс-дилерам, которые заманивают обещанием дать доступ к торгам ценными бумагами и предоставить высокий заработок. Они нацелены на людей, которые активно интересуются финансовой тематикой в соцсетях и воспринимают торговлю на валютном рынке как азартную игру, не требующую специальных знаний, указывает ЦБ в материале. Еще 120 нелегальных брокеров предлагали псевдоинвестиционные услуги. Все выявленные компании и проекты из этой группы действовали только через интернет.