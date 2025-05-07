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Среди нелегальных проектов продолжают лидировать псевдоинвестиции

Осведомленность массового инвестора об отличиях между настоящими брокерами и нелегальными достаточно низкая
Мария Викулова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России в I квартале 2025 г. выявил в три раза больше нелегальных участников рынка ценных бумаг, чем за аналогичный период годом ранее: 897 против 298 субъектов. По сравнению с IV кварталом 2024 г. количество незаконных брокеров и УК выросло на 13%, следует из аналитического материала регулятора (есть у «Ведомостей»).

Большинство таких мошенников предлагали торговлю с плечом, в том числе криптовалютой. Основную часть подобных «проектов» (777 штук) Банк России отнес к нелегальным форекс-дилерам, которые заманивают обещанием дать доступ к торгам ценными бумагами и предоставить высокий заработок. Они нацелены на людей, которые активно интересуются финансовой тематикой в соцсетях и воспринимают торговлю на валютном рынке как азартную игру, не требующую специальных знаний, указывает ЦБ в материале. Еще 120 нелегальных брокеров предлагали псевдоинвестиционные услуги. Все выявленные компании и проекты из этой группы действовали только через интернет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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