Российский рынок акций продолжает уверенное снижение
По состоянию на 12:00 мск 20 ноября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,71% и составил 2376,44. Индекс РТС снизился на 1,71% и составил 913,75.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Лента» – 1 876 руб. (+0,70%)
Группа ЛСР – 918,60 руб. (+0,66%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Евротранс» – 6,40 руб. (-9,86%)
«Группа Астра» – 196,95 руб. (-6,05%)
«Фикс Прайс» – 0,60 руб. (-5,76%)
ЭН+ ГРУП – 300,25 руб. (-5,60%)
ГК «Самолет» – 267,40 руб. (-5,49%)
Общий объем торгов составил 37,56 млрд руб.