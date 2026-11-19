Уровень долга «Сегежи» по-прежнему запредельно высок, и если математически посчитать EBITDA за четыре квартала – получится, что соотношение чистый долг/EBITDA составит астрономические 99х, отмечает Булгаков. Даже если предположить, что EBITDA может быть около 2,3 млрд руб. в квартал в предстоящие периоды – это не будет спасением, говорит аналитик. Без улучшения финансовой ситуации компания опять столкнется с необходимостью перекредитовываться, реструктурировать долг и, возможно, проводить новую допэмиссию, говорит Булгаков.