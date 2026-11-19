«Сегежа» показала рост OIBDA впервые за два годаФинпоказатели компании растут недостаточно для выхода из затяжного кризиса, считают аналитики
Показатель OIBDA «Сегежа групп» за III квартал вырос более чем в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил почти 2,3 млрд руб., следует из отчета по МСФО компании. До этого положительная динамика по OIBDA наблюдалась по итогам II квартала 2024 г.
За девять месяцев 2026 г. показатель, тем не менее, снизился на 7% до 2,9 млрд руб. OIBDA отражает реальную операционную рентабельность бизнеса с крупными основными средствами без учета амортизации и разовых факторов.
Выручка «Сегежи» в III квартале осталась на уровне аналогичного периода прошлого года – 23,4 млрд руб., за девять месяцев показатель снизился на 10% до 61,4 млрд руб. Квартальный чистый убыток группы составил 7,06 млрд руб. (-32%), по итогам января – сентября – 22,3 млрд руб. (-31%).
Капзатраты «Сегежи» снизились за девять месяцев на четверть до 3,1 млрд руб. Чистый долг группы по состоянию на конец отчетного периода был на уровне 82,1 млрд руб. против 61,2 млрд руб. годом ранее.
Компания последовательно повышает операционную эффективность, работает над снижением затрат и улучшением маржинальности продаж, сказал президент «Сегежи» Евгений Онацкий. Его слова приводятся в сообщении компании к отчету. Локомотивами прибыли являются сегменты бумаги и упаковки (маржа 26,7%) и домостроения (маржа 22,3%), добавил топ-менеджер.
Инвестиционный стратег «Гарда капитала» Александр Бахтин называет главной проблемой компании высокий уровень чистого долга. Это значит, что компания не может обслуживать долг из операционного денежного потока, а доступ к рынку заимствований для нее практически закрыт, уточняет он.
До конца года «Сегежа» должна погасить ЦФА на 4,4 млрд руб. и оферту по облигациям на 10 млрд руб. при остатке денег на середину года 1,4 млрд руб., отмечает Бахтин.
Поэтому судьба «Сегежи» определяется не отчетом, а готовностью АФК «Система» продолжать поддержку компании, полагает аналитик. «В первом полугодии уже было влито 12 млрд руб. и прошлая допэмиссия, которая привлекла больше 100 млрд руб. и вдвое сократила чистый долг, показала, что без операционной прибыли долг возвращается. Для акционера главный риск – еще одна допэмиссия и размытие, для держателей облигаций – реструктуризация», – рассуждает он.
Если отталкиваться от слабых показателей за первую половину года, то можно сказать, что компания добились определенного прогресса, полагает старший аналитик «БКС мир инвестиций» Дмитрий Булгаков. Но этого еще слишком мало, чтобы выйти из затяжного кризиса и снизить долг, подчеркивает он.
Уровень долга «Сегежи» по-прежнему запредельно высок, и если математически посчитать EBITDA за четыре квартала – получится, что соотношение чистый долг/EBITDA составит астрономические 99х, отмечает Булгаков. Даже если предположить, что EBITDA может быть около 2,3 млрд руб. в квартал в предстоящие периоды – это не будет спасением, говорит аналитик. Без улучшения финансовой ситуации компания опять столкнется с необходимостью перекредитовываться, реструктурировать долг и, возможно, проводить новую допэмиссию, говорит Булгаков.
«БКС» сохраняет рекомендацию «продавать» в отношении акций «Сегежи». Акции компании на Мосбирже с публикации отчета подешевели почти на 2% до 0,8 руб. за бумагу.