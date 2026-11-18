Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже $3750 впервые с сентября 2025 года
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2026 г. на бирже опускалась ниже $3750 за тройскую унцию впервые с 24 сентября 2025 г. Это следует из данных торгов.
Около 16:00 мск цена золота опустилась ниже отметки $3750 за тройскую унцию. Минимальное значение за день составило $3744,92.
По состоянию на 16:50 мск стоимость декабрьского фьючерса на золото составляла $3788,57 за тройскую унцию, снизившись на 1,96%.
18 ноября золото на бирже Comex подешевело на 2,5% за день. Серебро снизилось в цене на 3,6%, а платина – на 3,8%. Драгоценные металлы дешевеют на фоне того, как представители ФРС США обсуждают возможное дальнейшее повышение процентных ставок.