Золото, серебро и платина резко подешевели
Золото на бирже Comex подешевело на 2,5% за день. Серебро снизилось в цене на 3,6%, а платина – на 3,8%. Драгоценные металлы дешевеют на фоне того, как представители ФРС США обсуждают возможное дальнейшее повышении процентных ставок.
По состоянию на 11:43 мск декабрьский фьючерс на золото стоит $3768,32 за унцию, что на 2,47% меньше значения закрытия предыдущего дня. Минимальное значение составило $3759,5 за унцию. За неделю контракт снизился в цене на 5,8%.
Серебро к этому времени подешевело на 3,5% и достигло отметки в $45,7 за унцию. Январский фьючерс на платину стоит $1373,8 за унцию. Он упал в цене на 3,69%.
17 ноября, по данным Bloomberg, президент ФРС Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что экономике США, вероятно, потребуется «несколько повышений процентных ставок» до весны. Его коллега из ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс сказал, что центральному банку еще предстоит поработать, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%.