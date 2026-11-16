Совкомбанк разместил 2,1% акций для выхода крупного инвестора
Совкомбанк и «Сбер» организовали ускоренное размещение 471 млн акций Совкомбанка, что позволило одному из крупных частных инвесторов полностью выйти из его капитала. Об этом кредитная организация сообщила на своем сайте. Объем сделки составил 2,1% выпущенных акций. Цена размещения оказалась немного ниже цены закрытия торгов 13 ноября.
«Акционер был с нами долгое время, прошел с нами и сложные периоды, и годы быстрого роста, и IPO. Мы искренне благодарны ему за доверие и желаем удачи в новых проектах», – заявил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
Покупателями стали крупные институциональные инвесторы, крупнейшие клиенты Совкомбанка и Сбербанка, представители менеджмента, страховые компании группы и холдинговая компания «Совко капитал партнерс».
По состоянию на 30 сентября «Совко капитал партнерс» принадлежало 57% капитала банка, уточнила кредитная организация. Пакеты холдинговой компании, страховых организаций группы и топ-менеджмента не учитываются в свободном обращении акций (free float) по методике Московской биржи.
7 октября Совкомбанк увеличил объем обратного выкупа акций с 2 млрд до 3 млрд руб. в квартал. Решение было принято, потому что менеджмент кредитной организации считает оценку акций на рынке заниженной. Рентабельность капитала (ROE) за первое полугодие составила 21,1%.