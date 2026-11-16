Совкомбанк разместил 2,1% акций для выхода крупного инвестора

«Акционер был с нами долгое время, прошел с нами и сложные периоды, и годы быстрого роста, и IPO. Мы искренне благодарны ему за доверие и желаем удачи в новых проектах», – заявил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.