Совкомбанк увеличит объем выкупа своих акций до 3 млрд рублей
Совкомбанк с 7 октября увеличит выкуп с рынка акций кредитной организации с 2 млрд до 3 млрд руб. в квартал, говорится в сообщении банка.
Решение принято, потому что менеджмент кредитной организации считает оценку акций на рынке заниженной. Рентабельность капитала (ROE) за первое полугодие составила 21,1%. При этом 1 октября акция стоила 9,40 руб., или 0,49 балансовой стоимости, заявил Совкомбанк. По МСФО капитал акционеров на 30 июня составлял 19,0 руб. на одну бумагу в обращении.
Акции выкупают компании страховой группы Совкомбанка за счет собственных средств. В Совкомбанке также напомнили, что за III квартал компании уже выкупили ценных бумаг на 2 млрд руб., как и планировалось.
20 июня Совкомбанк сообщил, что его дочерняя компания «Совкомбанк страхование жизни» запускает программу выкупа акций материнской кредитной организации на Мосбирже. Покупки будут проходить через биржевой стакан по заранее заданному алгоритму, заявили в банке. Объем покупок в один торговый день составит не более 10% среднедневного объема торгов акциями Совкомбанка.
2 июля первый заместитель председателя правления банка Сергей Хотимский на Финансовом конгрессе Банка России заявил, что сумма выкупа акций Совкомбанка с рынка до восстановления их стоимости до приемлемого уровня может быть небольшой в силу размера free-float.