Хотимский: «Совкомбанку» хватит малой суммы выкупа до восстановления цены акций
Сумма выкупа акций «Совкомбанка» с рынка до восстановления их стоимости до приемлемого уровня может быть небольшой в силу размера free-float. Об этом заявил первый заместитель председателя правления банка Сергей Хотимский на Финансовом конгрессе Банка России.
«У нас на сегодняшний день не приходит ни один заемщик, который бы нам предложил доходность на наш капитал более высокую, чем банку покупать обратно свои акции», – сказал он.
20 июня «Совкомбанк» сообщил, что его дочерняя компания «Совкомбанк страхование жизни» запускает программу выкупа акций материнской кредитной организации на Мосбирже. Плановый объем покупок составит 2 млрд руб. в квартал. Покупки будут проходить через биржевой стакан по заранее заданному алгоритму, заявили в банке. Объем покупок в один торговый день составит не более 10% среднедневного объема торгов акциями Совкомбанка.
В банке заявили, что на 18 июня цена акции «Совкомбанка» составила около 11 руб. Менеджмент кредитной организации посчитал, что эта рыночная оценка не отражает фундаментальных показателей группы, потенциала роста капитала и прибыли на акцию.