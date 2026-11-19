В МГКЛ направили досудебную претензию из-за дефолтов
Представитель владельцев биржевых облигаций ПАО «МГКЛ» выпуска 001PS-02 Первоуральскбанк направил эмитенту досудебную претензию с требованием погасить долг в размере 20,14 млн руб. Об этом сообщается на ленте раскрытия корпоративной информации.
«При неполном или несвоевременном исполнении требований представитель владельцев облигаций оставляет за собой право использовать все предусмотренные законом и документами выпуска меры, включая обращение в суд», – заявил банк.
18 ноября МГКЛ допустил дефолт при выплате восьмого купона облигациям серии 001РS-02. Дата исполнения обязательства была 1 ноября, но из-за нерабочего дня выплата должна была быть произведена в первый рабочий день – 2 ноября.
16 ноября руководство МГКЛ выпустило официальное заявление. В нем сказано, что ситуация в компании может быть связана с внешним давлением, имеющим признаки рейдерского захвата. В компании зафиксировали одновременные кибератаки на IT-инфраструктуру и аномальную биржевую волатильность с превышением среднеисторического оборота по бумагам до 100 раз. Все это может указывать на попытки спланированной дестабилизации бизнеса группы, считает руководство МГКЛ.
2 ноября НРА понизило кредитный рейтинг МГКЛ до уровня C|ru|, сохранив статус «под наблюдением». Решение связано с техническим дефолтом компании и неопределенностью относительно сроков урегулирования задолженности.