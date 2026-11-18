«СПБ биржа» направила в ЦБ документы для начала торгов криптовалютой
«СПБ биржа» направила в Банк России документы для запуска торгов криптовалютами, сообщил генеральный директор площадки Евгений Сердюков в кулуарах Уральской конференции НАУФОР.
Он напомнил, что для криптовалюты также необходимо получить лицензию расчетного цифрового депозитария. По словам Сердюкова, биржа направила на регистрацию в ЦБ правила проведения торгов и клиринга.
«Я смотрю на готовность участников рынка к тому, чтобы активно обслуживать клиентов. Предполагаю, что все участники рынка, практически без исключения, в промышленные масштабы дадут сервис [для торгов криптовалютой] только в следующем году. Но реально заключаться сделки начнут уже в этом году», – пояснил он (цитата по «Интерфакс»).
Российские биржи получат право проводить организованные торги криптовалютами с 22 ноября 2026 г. Но для начала операций площадки должны предварительно согласовать правила торгов с Банком России. Соответствующее указание регулятора зарегистрировал Минюст РФ 11 ноября.