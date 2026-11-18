«Я смотрю на готовность участников рынка к тому, чтобы активно обслуживать клиентов. Предполагаю, что все участники рынка, практически без исключения, в промышленные масштабы дадут сервис [для торгов криптовалютой] только в следующем году. Но реально заключаться сделки начнут уже в этом году», – пояснил он (цитата по «Интерфакс»).