Акции «Черкизово» выросли за день на 0,67% и составили 3618 руб. Дивидендная политика компании предусматривает выплаты два раза в год – по итогам первого полугодия и по итогам всего года. За полугодие совет директоров «Черкизово» рекомендовал дивиденды в размере 120,19 руб. на акцию.