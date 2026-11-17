Чистая прибыль «Черкизово» за девять месяцев выросла на 20,3%
Чистая прибыль группы «Черкизово» за девять месяцев по МСФО выросла на 20,3% и составила 28,47 млрд руб. Финансовые результаты опубликованы на сайте компании.
Группа нарастила выручку на 6,4% год к году, до 224,17 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 7,3% и составила 73,09 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA стал выше на 28,5%, до 51,17 млрд руб. Совокупный объем продаж в натуральном выражении практически не изменился, снизившись всего на 0,3%.
Чистый долг компании на 30 сентября 2026 г. составлял 131,05 млрд руб. За девять месяцев сумма снизилась на 7,9%. Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA за последние 12 месяцев улучшилось с 2,8х до 1,9х.
«Черкизово» указало, что процентная нагрузка компании осталась значительной, а стоимость заемного финансирования продолжает ограничивать инвестиционные возможности. Коэффициент покрытия процентных расходов за последние 12 месяцев составил 3,4х.
Акции «Черкизово» выросли за день на 0,67% и составили 3618 руб. Дивидендная политика компании предусматривает выплаты два раза в год – по итогам первого полугодия и по итогам всего года. За полугодие совет директоров «Черкизово» рекомендовал дивиденды в размере 120,19 руб. на акцию.