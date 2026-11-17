Мосбиржа запустила торги еще девятью вечными фьючерсами
Мосбиржа начала торги девятью новыми вечными фьючерсами на акции иностранных компаний. Об этом сообщается в Telegram-канале торговой площадки.
Базовым активом являются фиксинги Мосбиржи иностранных акций. Так, стали доступны фиксинги SPOT (Spotify), TTWO (Take-Two Interactive), DUOL (Duolingo), ABNB (Airbnb), SHOP (Shopify), DDOG (Datadog), U (Unity Software), ON (ON Semiconductor), а также BIIB (Biogen).
Вечный фьючерс – это способ для инвестора участвовать в росте или снижении акций иностранной компаний, не покупая сам базовый актив. У него нет даты экспирации, и позицию можно держать сколько нужно.
За ноябрь Мосбиржа ввела торги фьючерсами на 27 акций иностранных компаний. Всего площадка предоставляет доступ к 47 таким активам.
19 ноября Мосбиржа начнет торги расчетными фьючерсами на сою и кукурузу. Оба контракта будут номинированы в долларах США за бушель, размер лота составит 100 бушелей. Гарантийное обеспечение по фьючерсу на сою установлено на уровне 12% (12 000 руб.), на кукурузу – 8% (3000 руб.).